В Украину прибыла вакцина от коронавируса Covishield: все подробности

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла вакцина от коронавируса Covishield, которую зарегистрировали в стране днем ранее.

“источник” собрал всю информацию, которую нужно знать о данной вакцине.

Самолет, который транспортировал Covishield из Индии, приземлился в аэропорту “Борисполь” в 11:20.

На взлетную полосу журналистов не пустили. Изданиям пообещали, что пришлют видео разгрузки вакцины.

Когда начнется вакцинация

По предварительной информации, вакцинация в Украине начнется в ближайшие дни. Однако в 15:00 начнется брифинг при участии главсанврача Виктора Ляшко и главы Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко. Во время мероприятия назовут точную дату старта вакцинации.

Кто первым получит прививки

На первом этапе планируется привить около 367 тыс. человек. Среди первых будут:

работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19;

все сотрудники экстренной медицинской помощи, в том числе водители;

люди, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), а также работники этих учреждений;

военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил.

Вакцинацию будут проводить специальные мобильные бригады.

Когда и кому можно будет сделать прививку

В Украине после 1 марта можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Это могут быть граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав; у своего семейного врача; через горячую линию Минздрава. Также изучается возможность записи через приложение “Дия”.

Как сообщал “источник”, Украина завершила переговоры об увеличении поставок вакцины NovaVax. Всего для населения страны будет закуплено 15 миллионов доз препарата.