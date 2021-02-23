Экс-главарь “казаков” “Л/ДНР” признал участие РФ в войне на Донбассе

За спинами т.н. “казачества” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в 2014 году встали наемники и боевики из России, а также некоторые отдельные российские политики.

Об этом в интервью пропагандисту “ЛНР” Михаилу Полынкову рассказал боевик, участник т.н. “Всевеликого войска Донского” Александр Конкин, информирует Диалог.UA.

Во время активной фазы российского вторжения на Восток Украины Конкин возглавлял ячейку донских казаков в городе Ровеньки Луганской области, был командиром т.н. “9-го батальона теробороны ДНР/ЛНР”. Из-за конфликта с “властями” т.н. “Луганской народной республики” в 2015 году банду Конкина расформировали, а его самого бросили “на подвал”. Правда, потом террориста выпустили, после чего он уехал в Россию: его профиль доступен на сайте “Миротворец”.

В интервью Конкин подтвердил: т.н. “казачьи” организации были созданы на Луганщине еще до войны. Их курировали российские спецслужбы и некоторые политики, в частности депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

“Он был “крестным отцом” Луганского округа донских казаков”, – заявил Конкин.

Он отметил также, что местные власти Луганской области фактически содействовали “донским казакам” в создании незаконных формирований в регионе. Виктор Водолацкий, депутат Госдумы РФ. Также Конкин назвал источник, из которого боевикам поступало оружие: это Россия и оккупированный ею Крым.

Более того, террорист заявил, что он сам занимался перевозкой оружия на Донбасс. “Часть того оружия, что у нас было, я привез из Крыма в обыкновенных “Жигулях””, – заявил боевик, отметив, что данное оружие планировалось применять в отношении милиции, если она не перейдет на сторону “протестующего народа”.

Слова Конкина прокомментировал и украинский журналист, участник украинской делегации в Минской ТКГ Денис Казанский, опубликовав видео на YouTube.

“Обо всем, что рассказывает Конкин, было известно и раньше. Украинское государство не замечало деятельности этих “казачьих” организаций, не боролось с ними, в результате эти организации в решающий момент стали на борьбу против украинского суверенитета. Это еще раз доказывает, насколько эти пророссийские организации опасны. Они могут рассказывать, что создаются “не против Украины, а за дружбу с Россией” – такая себе часть демократического процесса. Но на самом деле в решающий момент они были задействованы для свержения украинского суверенитета на Донбассе”, – отметил журналист.