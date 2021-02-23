Жилые дома повреждены в результате обстрела Новгородского и Пивденного: показали фото

20 февраля в период с 03:00 до 05:20 утра, в результате обстрела пгт Новгородское под Торецком из минометов 120-го калибра, повреждения получили три частных дома по переулку 1-й Театральный, линия электропередач, газопровод, а также местное кладбище. Жертв среди гражданского населения нет.

Об этом сообщил руководитель Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин.

90-летняя Майя Григорьевна, которая находилась в своем доме в Новгородском во время обстрела, рассказала, что после попадания мины, в ее доме было разбито окно, повреждены чердак и кровля, а от взрывной волны пошли трещины по стенам в двух комнатах.

В ту же ночь в 3:50 утра под огонь из артиллерийских систем 122-го калибра попал дом мирной жительницы по ул. Вишневая в пгт Пивденное под Торецком. Осколками снарядов было выбито остекление (6 окон) повреждена входная дверь, телевизионная антенна и деревья в саду. В доме во время обстрела находилась супружеская пара 1954 и 1958 г.р., оба супруга имеют 3-ю группу инвалидности.

Дом супругов уже несколько раз попадал под обстрелы в 2014, 2015 и в 2018 году два раза.

Сотрудники Гуманитарной миссии “Пролиска” посетили пострадавшие семьи и оказали помощь материалами для быстрого реагирования, предоставленными UNHCR Ukraine – Aгентством ООН по делам беженцев в Украине.