Главнокомандующий ВСУ прокомментировал возможность наступления НВФ на Донбассе

На данный момент нет признаков того, что подразделения на Донбассе готовятся к наступлению.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Донпресс

Он уточнил, что в ситуации на Донбассе нет резких изменений и все находится под контролем:

«Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено».

По словам Хомчака, на отдельных участках противник устраивает провокационные обстрелы, под которые попадают украинские позиции и населенные пункты на подконтрольной и оккупированной территории.