На Луганщине 12-летний школьник отравился “жевательным табаком”

12-летнего мальчика табачным продуктом угостил его товарищ. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

После уроков три товарища, учащиеся 6 класса одной из школ города, попробовали так называемый «жевательный табак». После употребления никотиносодержащего вещества, 12-летнему парню стало плохо. Признаки отравления заметили его родные и вызвали скорую помощь.

В областной детской больнице несовершеннолетнему оказали помощь, пока за его состоянием наблюдают врачи.

Правоохранители установили, что “жевательный табак – снус” в школу принес друг парня, который по его словам он заказал через Интернет, а получил товар на почте.

Сейчас правоохранители устанавливают сайт, где несовершеннолетний заказал опасный товар, а также отделение почты, где его получил.

После установления обстоятельств чрезвычайного происшествия, действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

Полиция призывает родителей провести беседы со своими детьми, чтобы они ни в коем случае не пробовали незнакомые вещества, которые им предлагают, даже друзья! Расскажите об опасности для детского организма от веществ, которые содержат никотин.