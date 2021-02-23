Донбасс: на месте пожара в блиндаже нашли тела двух погибших бойцов ООС, еще один умер в больнице

Вчера, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара.

Об этом сообщает 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана И. Выговского.



Идентификацию тел будет проведено после ДНК экспертизы.

Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, от полученных травм скончался.



По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.