В зоне ООС в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, трое ранены

22 февраля российские оккупанты одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских защитников погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС в утреннем сводке, передает Суспільне

Вблизи Авдеевки оккупанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения”, – сообщили в штабе.

Также осколочное ранение получил еще один украинский военный в районе Пивденного. Там российские оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Раненому оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Неподалеку Марьинки, Первомайского и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Водяного оккупанты дистанционно минировали территорию в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, они использовали около двух десятков мин.

С начала 23 февраля оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов вблизи Зайцево.

“В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения”, – рассказали военные.

Также оккупанты открывали огонь вблизи Красногоровки и Авдеевки. На все обстрелы украинские защитники давали огонь.