В Новоайдаре возле кафе произошла поножовщина: пострадавший умер от полученных ранений

43-летнему жителю г. Новоайдар, который подозревается в совершении убийства, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Вчера в полицию поступило сообщение женщины о том, что возле кафе по ул. Независимости пгт. Новоайдар во время конфликта неизвестный мужчина причинил ее знакомому телесные повреждения в виде ножевого ранения в области грудной клетки, от которых последний скончался на месте происшествия.

Немедленно на место происшествия выехало руководство Главного управления, Счастьенского районного отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-криминалисты и кинологи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 43-летний местный житель.

С места происшествия полицейскими изъяты вещественные доказательства. По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Продолжается досудебное следствие. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украини. После объявления подозрения, следователи процессуальным руководством прокуратуры будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.