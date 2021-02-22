На Луганщине обнаружили два тайника с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два скрытых арсенала со средствами поражения. По оперативной информации, схроны заложили в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований, в частности, боевики диверсионного группировки, причастной к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Так из схрона, найденного в заброшенном здании неподалеку стекольного завода в Лисичанске, правоохранители изъяли:

– 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг,

– реактивную противотанковую гранату РПГ-18

– электродетонатор,

– 7 артиллерийских снарядов,

– 7 гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25,

– 14 боевых гранат различных модификаций.

Из другого тайника, обустроенного в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, выявлено:

– 3 тротиловые шашки общим весом более килограмма,

– артиллерийский снаряд калибра 152 мм,

– три гранаты Ф-1,

– 500 патронов различного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.