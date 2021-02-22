За минувшие сутки на Луганщине выявили 12 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 12 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – пять, Рубежное – три, Кременской район – четыре.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 751 человек.

Из них выздоровели – 13406; лечатся – 898 (164 – стационарно, 734 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 549 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 513.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 11,4%.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 447 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22 февраля (09:00) в Украине 1307662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 25 156 летальных, 1147426 человек выздоровели. Всего проведено 6714484 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3206 новых случаев; летальных – 53; осуществлено 20183 тестирования; выздоровели 1353 человека.