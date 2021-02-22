На Луганщине полиция разоблачила группу наркосбытчиков: обустроили нарколабораторию в арендованном доме. ФОТО

Следователи Следственного Управления ГУНП вместе с сотрудниками управления стратегических расследований в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали преступную деятельность четырех жителей Луганщины, которые выращивали наркотические растения с целью их дальнейшего сбыта.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Злоумышленники для непрерывного процесса выращивания элитных сортов конопли арендовали жилые дома, в одном из которых обустроили нарколабораторию. Ее оборудовали современной техникой, а именно установили ультрафиолетовые лампы, температурные регуляторы, подключили специальную систему вентиляции, полива и орошения, применяли необходимые удобрения на основе знаний агрономии и прочее.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытых уголовных производств по статьям 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов »полицейские с привлечением сотрудников КОРДА провели санкционированные обыски по месту жительства всех фигурантов и в их транспортных средствах.

В ходе проведения обысков были обнаружены и изъяты наркорастения – кусты конопли и оборудование для их выращивания, а также у одного из фигурантов кроме этого было изъято 66 г психотропного вещества амфетамин.

В настоящее время всем четырем сообщено о подозрении в совершении преступлений. Двух участников преступной группировки, которых правоохранители застали в нарколаборатории и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, взяты под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения еще двум подозреваемым.