На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ, еще один ранен: первые подробности

В понедельник, 22 февраля, на Донбассе в результате обстрела позиций ООС вблизи шахты Бутовка погиб украинский военный. Еще один военный получил ранения, ему оказывается неотложная помощь.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на пресс-конференции 22 февраля, говорится в сообщении Telegram-канала “Сегодня”.

Хомчак сообщил, что трагический случай на фронте произошел на наблюдательном пункте в районе шахты Бутовка. В результате двух выстрелов из противотанкового станкового гранатомета получили ранения два украинских военных. Один из них в результате полученных ранений скончался.

“В районе шахты Бутовка в 72-ой бригаде в результате удара противника по наблюдательному посту из противотанкового станкового гранатомета у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий, а также получил ранения еще один военный”, – сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал “источник”, 14 февраля на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих – они подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ мехбригады из Одессы Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.