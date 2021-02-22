С вакциной CoviShield для Украины возникли проблемы: всплыли скандальные подробности

Индийская вакцина от коронавируса AstraZeneca (CoviShield), 500 тысяч доз которой везет в Украину глава Минздрава Максим Степанов, не может быть использована для проведения вакцинации украинцев.

Об этом рассказал в эфире канала “Украина 24” глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

“Вакцина, которую везет Максим Степанов, произведена на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но проблема в том, что индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации (украинской национальной сертификации – “источник”). 1-1,5 года поэтому украинские инспекторы при посещении института сывороток вынесли более 6 замечаний – от критических до незначительных. Только неделю назад индийский Институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтвердив об устранении этих недостатков “, – рассказал Кравченко.

Чиновник отметил, что в настоящее время вакцина CoviShield не может быть зарегистрирована и использована на территории Украины. Кроме того, только в среду, 24 февраля, будет решаться вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию для повторной инспекции мощностей завода.

“Только после того, как украинские инспекторы вылетят в Индию, проведут повторную инспекцию, увидят, что нет замечаний – эта инспекция занимает 5 суток. После этого еще неделя уходит на подготовку отчета. Затем можно будет подтвердить сертификацию, что в дальнейшем позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Украины и только после этого применять”, – рассказал чиновник.

Таким образом, на устранение всех замечаний уйдет время, а вакцинация в определенные ранее сроки – конец февраля начало марта – может быть сорвана.

Как сообщал “источник”, Украина завершила переговоры об увеличении поставок вакцины NovaVax. Всего для населения страны будет закуплено 15 миллионов доз препарата.