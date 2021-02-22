Кто в числе первых получит вакцину от коронавируса в Украине: названы все категории

В ближайшие дни в Украину поступит вакцина от COVID-19 и начнется вакцинация украинцев, которая будет бесплатной. Среди категорий граждан, которые первыми получат прививки: военные врачи, участники ООС, медики и пожилые люди.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства по итогам традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

“По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства вакцинация будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска “, – подчеркнул президент.

На совещании обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса на Прикарпатье, где уже развернули мобильный госпиталь для больных и принимаются меры, соответствующие красному уровню карантина. Растет количество больных и в Винницкой области и на Закарпатье.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта.

Как сообщал “источник”, первые поставки из Индии англо-шведской вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, с которой начнется прививочная кампания в Украине, ожидаются уже утром 23 февраля.