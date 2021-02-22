Украина еще почувствует морозы: синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать

В Украину наконец пришло долгожданное потепление, однако 23 февраля часть страны снова окажется во власти морозов – местами столбики термометров покажут до -15 градусов.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

“Восточная часть Украины, Сумская, Черниговская, Полтавская, Днепр с районами попадут в ощутимые “минусы”, ожидается днем -5-12 градусов. А ночью на северо-востоке даже местами до -12-15 градусов. Запад и, традиционно, Южная часть Украины будут теплыми – максимально +4 +9 градусов, на Закарпатье до +12 градусов“, – сказано в публикации.

На остальной территории Украины днем – около нуля. Серьезных осадков не ожидается, местами незначительный мокрый снег и туман. На Востоке, северо-востоке и в центре Украины прогнозируются порывы юго-восточного ветра.

“В Киеве 23-го февраля в течение дня – около нуля, без осадков, хотя и облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице – снег и мокрый снег. 24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает“, – пишет Диденко.

Как сообщал “источник”, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что весна в этом году в Украине будет холодной и затяжной.