“Каждую неделю можем получать новую партию”: у Зеленского назвали точную дату поставки вакцины от COVID-19

Первые поставки из Индии англо-шведской вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, с которой начнется прививочная кампания в Украине, ожидаются уже утром 23 февраля.

Об этом на Всеукраинском форуме “Украина 30. Инфраструктура”, видеотрансляция которого опубликована в Facebook, рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

“Вакцина уже на пути, она утром (23 февраля, – “источник”), я надеюсь уже будет в Украине. Она уже в самолете“, – сказал он.

Тимошенко добавил, что первая партия вакцины летит не напрямую в Украину, из-за определенных логистических проблем. В дальнейшем поставки будут прямыми, над этим работает МОЗ.

“Думаю, что Украина каждую неделю, может каждые где-то 10 дней, будет получать новую партию этой вакцины“, – сказал он.

Вакцина Pfizer по программе COVAX, по его словам, должна поступить в Украину в начале марта.

Как сообщал “источник”, Украина завершила переговоры об увеличении поставок вакцины NovaVax. Всего для населения страны будет закуплено 15 миллионов доз препарата.