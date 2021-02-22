Автодорогу Н-26 до Мелового будут восстанавливать в этом году

В текущем году по Национальному проекту «Большое строительство» планируются ремонт дороги Н-26, которая является одним из приоритетов деятельности Укравтодора на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, что в Харьковской области в прошлом году на дороге Н-26 Чугуев – Меловое уже сдали в эксплуатацию 68,4 км. На очереди – обновление более 100 км этой автодороги на Луганщине.

В нашей области эта дорога пролегает через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск и заканчивается в пгт Меловое.

Следует отметить, что в 2020 году на этой дороге сдан в эксплуатацию 10-километровый участок (км 148 + 000 – 158 + 000) между Сватово и Мостки.

Кроме того, в прошлом году начат капитальный ремонт на участке км 161 + 000 – 167 + 000 между этими же населенными пунктами.

Еще на дороге Н-26 км будет продолжен ремонт на участке 230 + 000 – км 300 + 885 от Евсуга до Беловодска и от Беловодска до Мелового.

Напомним, что в декабре 2020 года Украина получила кредит 100 млн евро на восстановление дорог в Луганской области. Средства предусмотрены на капитальный и текущий средний ремонт участков трех дорог: Н-26 (Чугуев – Меловое), Р-66 (КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск), Т-13-02 – (КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут).

На дорогу Н-26 Чугуев – Меловое приходится больше километров, которые планируется отремонтировать – более 100 км.

Важно, что в проектах по восстановлению дороги Н-26 будет предусмотрено также устройство тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, восстановление железобетонных водопропускных труб, устройство съездов и примыканий, автобусных остановок, барьерного ограждения, дорожных знаков , сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.