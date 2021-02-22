Задержали мужчину, который в магазинах Северодонецка и Лисичанска расплачивался сувенирными купюрами

Полицейские разоблачили мужчину, который трижды за два дня рассчитался сувенирными купюрами в магазинах г. Северодонецка и г. Лисичанска. Полиция советует: сначала рассмотрите купюру, а только потом совершайте расчет.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

В полицию обратились 38-летняя жительница г. Северодонецка, 55-летняя и 49-летние жительницы г. Лисичанск с аналогичными сообщениями о том, что в магазины, где они работают продавцами, заходил неизвестный мужчина и рассчитался сувенирными купюрами номиналом 1000 грн.

Во всех трех случаях приметы мошенника совпадали, также надписи о нереальности денег закрашены корректором похожим образом, поэтому правоохранители соседних городов объединили свои усилия и во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению этих преступлений причастен один и тот же человек – 59 -летний северодончанин, ранее судимый за совершение кражи.

По трем фактам внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3х лет.