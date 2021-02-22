С 23 февраля на Луганщине резко похолодает: до -21 градуса мороза ночью

Сегодня, 22 февраля, в Луганской области облачно. Ночью небольшой мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ночью и утром слабый туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью небольшой мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ночью и утром слабый туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 1 0 мороза, днем от 1-3 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью небольшой мокрый снег. Днем небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ночью и утром слабый туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 0-2 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 23 – 26 февраля 2021

23.02 Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 10-15 0 мороза, днем 7-12 0 мороза.

24.02 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-21 0 мороза, днем 7-12 0 мороза.

25.02 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 мороза, днем 2-7 0 мороза.

26.02 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.