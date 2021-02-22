В ОРЛО на заводе ферросплавов началась забастовка

На Стахановском заводе ферросплавов, который находится на временно неподконтрольной территории Луганщины, началась забастовка.
Об этом сообщает источник “Чёткий Луганск” в телеграм.
“На филиале №13 «Внешторгсервиса» – «Стахановский завод ферросплавов» (СЗФ) рабочая неделя началась с забастовки работников предприятия. Они заявили, что больше не будут работать до тех пор, пока им не выплатят заработную плату и не погасят все долги”, – сказано в сообщении.
Сегодня, 22 февраля, на предприятии прекратили отгрузку сырья и производство.
По данным источника, на прошлой неделе руководство сделало заявление, что расчёт по долгам будет произведён до 13 февраля.
“Выплаты произвели, но в размере 17% процентов от всей суммы задолженности. У всех она разная, но в среднем это более 30 000 рублей”, – сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о забастовке на Алчевском меткомбинате.