Угроза радиационного загрязнения: действия оккупантов в ОРДЛО ведут к экологическому бедствию

Действия Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ведут к радиационному загрязнению грунтовых вод и масштабному экологическому бедствию. Украина уже обратилась в МАГАТЭ с просьбой направить группу экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает Укринформ.

«Оккупированная часть Донбасса в результате действий России находится на грани экологической катастрофы международного масштаба. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) причинами катастрофы называет загрязнение воздуха, почвы и воды в результате взрывов большого количества боеприпасов, затопления промышленных предприятий», – отметил Резников.

Отдельно он отметил угрозу радиационного загрязнения, напомнил, что в 1979 году на территории шахты “Юнком”, которая находится на оккупированной части Донбасса, советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды, и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды, сообщил вице-премьер.

«Украина обратилась в МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на ВОТ. До 2014 года там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли экспертов российские оккупационные войска», – отметил Резников, добавив, что, кроме этого, закрыты десятки шахт, из которых также прекратили откачивать воду, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы и не происходит никакой очистки.

Обращаясь во время брифинга к государствам-членам ООН, Резников подчеркнул, что это искусственно созданная зона экологического бедствия с масштабными социальными последствиями.