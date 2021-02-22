Украина дополнительно получит 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax: что известно

Украина завершила переговоры об увеличении поставок вакцины NovaVax. Всего для населения страны будет закуплено 15 миллионов доз препарата.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова во время ежедневного брифинга в понедельник, 22 февраля.

Украина получила подтверждение о возможности поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцины NovaVax. Общий объем вакцин NovaVax, который ожидают получить в нашей стране, на сегодня составляет 15 млн.

Вакцина NVX-CoV2373 от американского фармацевтического концерна NovaVax прошла вторую и третью фазу клинических испытаний. Ее эффективность составляет 89,3 процента. Проведенные в Великобритании и ЮАР исследования показали, что препарат эффективно действует и в случае мутации вируса, в том числе, против британского и южноафриканского вариантов.

Препарат компании NovaVax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

В испытаниях вакцины Novavax в Великобритании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. Предварительный анализ показал, что при вакцинации были редкие случаи проявления побочных действий, причем в равной степени как у тех, кто получил плацебо, так и у вакцинированных препаратом от Novаvax.

Как сообщал “источник”, поставка в Украину индийской вакцины от коронавируса CoviShield, разработанной компанией AstraZeneca, ожидается 22 февраля.