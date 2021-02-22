В ОРЛО на меткомбинате вспыхнула забастовка: подробности

На Алчевском металлургическом комбинате, который находится на временно неподконтрольной территории Луганской области, 19 февраля началась забастовка.

Об этом сообщает источник “Тайны Луганской Республики” в телеграм.

“В пятницу вечером на предприятии поползли слухи о том, что очередной % выплат по заработной плате в субботу (20 февраля, – ред.)) не будет выплачен, из-за чего доменщики начали забастовку, остановили 5-ю домну и аглофабрику. В 0:30 на АМК приезжал первый заместитель управляющего филиалом №12 и М. И. Мокрицкий, и сказал доменщиком начинать работать, а иначе они вообще ничего не получат”, – сказано в сообщении.

Позднее к страйку доменщиков присоединился железнодорожный цех.

По состоянию на 21 февраля забастовка сотрудников продолжилась.

“Ночная смена продолжила забастовку. Доменный цех и железнодорожный цех стоят… Пока рабочим не придет СМС о зачислении средств, забастовка будет продолжаться. Работники остальных цехов пока не спешат проявлять солидарность”, – отметил источник.

В тот же день, 21 февраля, рабочим перечислили 14% долга по зарплате за октябрь и 23% за ноябрь.

“Всего – 37%, что все равно на 1-3% меньше, чем обещал генеральный директор «ВТС» Виктор Николаенко во время своего визита после начала забастовки на заводе”, – сказано в сообщении.

Источник добавил, что металлурги в целом остаются недовольны общим долгом по зарплате фактически в три месяца. “Особенно сотрудники опасаются, что «Внешторгсервис» может в будущем вывести из-под своего управления любое из предприятий и о долгах, вероятно, придется забыть”, – резюмировал источник.