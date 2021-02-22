Только от Путина зависит окончание войны на Донбассе, — Данилов

Украина обязана выиграть войну, которую уже 7 лет ведет против нее Российская Федерация, и непременно выиграет ее.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает “ДС”.

“Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека, фамилия его — Владимир Путин. До того времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которую они ведут уже 7 лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Точка. И что бы мы с вами здесь ни делали, что бы мы с вами здесь ни собирались, чтобы мы с вами здесь ни говорили, единственный человек, который может закончить войну — это Владимир Путин. И вы все это сознательно знаете. Это знает весь мир.

Они пришли к нам. Мы их сюда не звали, они нам здесь не нужны. Я уже неоднократно … Убирайтесь, пожалуйста, отсюда! Это наша земля! Идите к себе! У вас там сколько угодно земли. Идите и занимайтесь своей.

Они пришли к нам. Они захватили наш Крым, они захватили часть Донецкой и Луганской области, они здесь перекаламутили все. Они уничтожили жизнь непонятного количества людей-украинцев здесь и продолжают это делать. Как на них воздействовать?

Смотрите, мы можем сколько угодно заседаний проводить. Но если в голове человека — присылать снайперские группы, которые отрабатывают на наших ребятах свои “умения”, а после этого отправляются в Ливию, после этого отправляются в другие страны…”, — сказал Данилов.