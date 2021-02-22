Названа сумма, которую Украина потеряла из-за боевых действий на Донбассе

Аналитики Центра экономической стратегии сообщили, что потери Украины в связи с боевыми действиями на Донбассе составили 50 млрд долларов.

Об этом передает ДонПресс

По словам экспертов, расчеты охватывают 5-летний период с 2014 по 2018 год и отражают сумму добавленной стоимости, которую могли бы произвести местные предприятия.

«По оценке Центра экономической стратегии, недовыработанная добавленная стоимость составила более 50 млрд долл. США (соответственно 1,2 трлн грн) за 2014−2018 годы, из которых 13,5 млрд долл. США только в 2018 году», — говорится в сообщении центра.

Названная сумма потерь эквивалента 10% от ВВП, который Украина в целом произвела за 5 лет.

При этом в ЦЭС добавили, что общие потери Украины намного выше, поскольку их оценка не учитывает потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного войной на Донбассе.