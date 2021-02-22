Адаптивный карантин в Украине: когда начнет действовать и кто попадает в “красную зону”

Со среды, 24 февраля, в Украине будет введен адаптивный карантин, который предполагает разделение страны на четыре зоны. При этом, изначально все регионы, кроме Ивано-Франковской области, отнесут к “желтой зоне”.

“источник” рассказывает об условиях и запретах адаптивного карантина.

“Желтая зона” карантина – это практически те же ограничения, которые действуют сейчас, но с небольшим смягчением. Так, с 18 февраля в Украине разрешено проведение футбольных матчей со зрителями (заполненность трибун максимум на 50%). А с 24 февраля кафе и ресторанам разрешат работать до полуночи (сейчас они работают до 23:00).

Если же статистика заболеваемости в конкретном регионе улучшится, он сможет перейти в “зеленую зону”, которая практически не предусматривает ограничений. Если же ситуация начнет ухудшаться, регион сначала переводят в “оранжевую зону” (без ужесточения карантина), а затем – в “красную”.

При этом Ивано-Франковская область, где с 22 февраля карантин усилен из-за вспышки коронавируса, сразу попадает в “красную зону”. В частности там начали работу 16 контрольно-пропускных карантинных блокпостов. Также в регионе развернули первый в Украине мобильный COVID-госпиталь.

Как сообщал “источник”, адаптивный карантин будет отменен или пересмотрен в случае выполнения условий “зеленой зоны” в половине регионов Украины. При этом к условиям адаптивного карантина привязали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.