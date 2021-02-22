В Украину пришло настоящее потепление: синоптики дали детальный прогноз на начало недели

На смену сильным морозам, которые в последние недели сковали Украину, наконец пришло долгожданное потепление: в ближайшие дни температура воздуха повысится до 5-11 градусов тепла днем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 22 февраля, в Украине ожидается потепление – повышение температурных показателей начнется с западных и южных областей, где днем ожидается 4-11 градусов тепла. На остальной территории страны будет прохладнее – от 0 до +3. Ночью столбики термометров опустятся до 10-12 мороза на западе и до 2-4 с отметкой “минус” на востоке.

Во вторник, 23 февраля, в Украине похолодает, причем холодные воздушные массы накроют северные и восточные области Украины. В южных и западных регионах днем ожидается от 3 до 11 тепла, а ночью до 9 градусов мороза. От 3 до 5 градусов тепла ожидается днем в центре страны, а ночью столбики термометров упадут до 4 градусов с отметкой “минус”.

В среду, 24 февраля, на всей территории Украины днем ожидается плюсовая температура: до 9-11 градусов тепла на юге и на западе, до 2-4 тепла – на севере и на востоке и до +5 в центре. Ночная температура будет аналогичной предыдущим дням – от -12 на западе до -4 на востоке.

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Как сообщал “источник”, в Украине в 2021 году весна будет поздней – в начале марта особого тепла можно не ждать.