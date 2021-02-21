Есть три вещи, которые мы знаем: эколог рассказал, чем обернется глобальное изменение климата

Планета Земля реагирует изменениями климата на действия людей, которые становятся все более вредными для окружающей среды, животных и растений – они сейчас вымирают гораздо быстрее, чем должны были бы.

Об этом в интервью “источнику” рассказал американо-британский биолог, теоретик экологии, специализирующийся на исследованиях биоразнообразия и сохранения видов, один из самых цитируемых зарубежных ученых Стюарт Пимм.

“В общем, эти изменения в среде начинают вредить нам. И эта пандемия, от которой мы все страдаем, является следствием человеческого злоупотребления природой. И если мы хотим предотвратить будущие эпидемии, мы должны обращаться с природой гораздо лучше, чем сейчас. Мы меняем климат, почвы из-за неправильного землепользования, уничтожаем тропические леса, нетронутые прерии, степи по всему миру. Мы вылавливаем морских жителей в большем количестве, чем нам это нужно. Мы делаем много вещей, свидетельствующих о том, что мы используем природу необдуманно”, – подчеркнул ученый.

По словам биолога, науке сейчас известно о многих видов, находящихся на грани вымирания.

“Мы знаем о многих видах, находящихся на грани вымирания. Они сконцентрированы в особых местах по всему миру, которые мы называем “горячая точка биоразнообразия”. Это места типа Центральной Америки, северных Анд, Бразилии, Мадагаскара, Юго-Восточной Азии. Но! Важно понимать, что мы уничтожаем виды травянистых равнин по всему миру. Например, в Африке львы и гепарды находятся под угрозой. Но человечество уничтожает виды и в степях Евразии – от Венгрии и Украины до Казахстана. Там происходит активная смена ландшафтов. Поэтому мы наносим вред видам, живущим не только в тропических лесах, но даже в Арктике. Глобальное потепление вредит видам в Арктике больше, чем где-либо на планете”, – отметил ученый.

Также он рассказал, как глобальное потепление угрожает жизни на планете.

“Есть три вещи, которые мы о нем (глобальном потеплении – “источник”) знаем. Мы знаем о концентрации диоксида углерода в атмосфере. Мы знаем, что его уровень растет. И чем выше этот уровень, тем становится теплее. И мы знаем физику этого процесса, как минимум, уже около 120 лет. И третье – мы знаем, что температура по всему миру повышается. И это происходит год за годом. Почти каждый следующий год бьет рекорды предыдущего по глобальной температуре. Так 2020 год стал самым горячим годом за всю историю наблюдений.

Что касается видов, то мы также знаем, что повышение температуры причиняет вред животным. Они мигрируют севернее – туда, где холоднее. А в тропиках они пытаются подняться как можно выше над уровнем моря, чтобы не страдать от жары. Поэтому свидетельства глобального потепления – неопровержимы. Скептики поверят в то, что все это уже происходит, когда начнут наблюдать экстремальные природные явления”, – резюмировал Пимм.

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