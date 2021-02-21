Это может привести к вымиранию людей: озвучен тревожный прогноз по изменению климата в Украине

Украина очень уязвима для атмосферных явлений, которые вызывает глобальное потепление. С каждым годом лето на территории нашей страны будет становиться все более засушливым и жарким, уничтожая сельское хозяйство и принося катастрофические последствия для жизни самих украинцев.

Об этом в интервью “источнику” рассказал американо-британский биолог, теоретик экологии, специализирующийся на исследованиях биоразнообразия и сохранения видов, один из самых цитируемых зарубежных ученых, Стюарт Пимм.

“Украина, в частности, очень уязвима к тепловым волнам (периодические изменения температуры в среде, связанные с колебаниями температурных потоков – “источник”). Поэтому лето будет становиться все более засушливым и жарким. Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек “, – рассказал биолог.

По его словам, остается надеяться, что этого не произойдет в Украине, но стоит помнить, что количество чрезвычайных погодных явлений только увеличивается и они наносят вред и людям, и животным.

“Есть много вещей, которые мы можем сделать. Говорить, что мы не можем ничего изменить – это ошибка. Первое, что мы можем – это вести себя как можно более разумно в сфере энергетики. В Западной Европе люди начинают понимать, что мы можем прожить дни или даже недели, используя возобновляемые источники энергии. Мы можем отказаться от ископаемого топлива полностью – многие западные страны сейчас говорят об этом.

Вторая вещь – мы можем научиться быть эффективными. Уже сейчас говорят, что в ближайшие 20 лет мы можем отказаться от бензина и пересесть на электромобили. Люди учатся также экономить энергию. Если в США используют очень много электроэнергии в пересчете на численность населения, то в Западной Европе – значительно меньше”, – пояснил ученый.

В качестве примера он назвал инициативу президента США Джозефа Байдена, который отменил строительство нефтепровода Keystone XL.

“США сейчас отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. Байден собирается продвигать эти новые идеи и технологии. “Зеленая энергия” становится все дешевле. И я думаю, что мои правнуки, оглядываясь назад во времени, будут говорить – “которого ясеня (в оригинале – whyonearth – “источник”) они вообще использовали ископаемое топливо? Мы вот обходимся без него!”. Мы можем быть более сознательными в использовании энергии. Более уважать природу. Я думаю, всем нравится быть за городом, в лесу, в степи, на реке. И мы создаем опасность загрязнения окружающей среды в местах, которые используем для отдыха и досуга”, – резюмировал ученый.

Больше читайте в материале “источника”: “Черное море заполнится медузами, а жители Украины начнут вымирать – американский эколог”.