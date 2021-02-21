“Кажется, что мы проиграли”: Тихановская выступила с неожиданным заявлением о протестах в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция потеряла силы и не может сейчас бороться с режимом Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps.

При этом, по словам Тихановской, оппозиция создает новые структуры для борьбы в будущем, и она надеется, что мировое сообщество поддержит белорусов в их борьбе с режимом Лукашенко.

“Мы потеряли улицы, мы не имеем возможности бороться с насилием режима против протестующих. Они имеют оружие, они имеют силу, поэтому, да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, они боятся. Но сегодня мы строим структуры для борьбы завтра. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые появились везде: врачи, учителя, милиция… “, – заявила Тихановская.

Белорусская оппозиционерка, которая вынуждена была уехать в Литву, заявила, что стратегия противостояния режиму Лукашенко заключается в том, чтобы “лучше организоваться и держать режим под постоянным давлением, пока люди не будут готовы выйти на улицу снова”. По словам Тихановской, это может произойти весной.

Тихановская еще раз призвала международное сообщество помочь белорусам в борьбе с Александром Лукашенко и защитить права людей в Беларуси.

Как сообщал “источник”, США ввели санкции против 43 граждан Беларуси, причастных к репрессиям в стране против протестующих, журналистов и правозащитников.