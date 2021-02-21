Украина получит индийскую вакцину от коронавируса CoviShield: что это за препарат

Вакцина CoviShield (местное название вакцины Oxford-AstraZeneca, разработанной в Великобритании), о поставках которой в Украине стало известно накануне, изготовлена из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя он не может вызвать болезни.

Об этом пишет издание ВВС.

Когда вакцина вводится пациенту, она побуждает иммунную систему к выработке антител и настраивает ее для атаки на любую коронавирусную инфекцию.

Препарат вводится двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель. Его можно безопасно хранить при температуре от 2° C до 8° C. Это примерно такая же температура как в домашнем холодильнике, поэтому препарат можно доставить в существующие медицинские учреждения и в кабинеты врачей. что значительно облегчает транспортировку вакцины.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную дозу, эффективность достигала 90%.

Однако неопубликованные данные предполагают, что оставление более длительного промежутка между первой и второй дозами увеличивает общую эффективность прививки – в подгруппе, получившей вакцину таким образом, было выявлено, что эффективность вакцины после первой дозы составляет 70%.

Институт сыворотки (SII), индийские производители вакцины, говорят, что CoviShield “очень эффективна”, что подтверждается данными испытаний 3-й фазы в Бразилии и Великобритании. Клиническими испытаниями является трехэтапный процесс для установления, вызывает ли вакцина хорошие иммунные ответы и вызывает ли она какие-либо неприемлемые побочные эффекты.

Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что ее одобрения было поспешным, поскольку производитель не завершил “промежуточное исследования” вакцины на индийцах.

Компания заявила, что попытается провести промежуточные испытания вакцины CoviShield в Индии в феврале. Некоторые эксперты говорят, что нет никаких оснований подозревать, что это не сработает, учитывая, что уже завершены клинические испытания, которые включали в себя различные возрастные и этнические группы.

Напомним, что 500 тыс. доз вакцины против коронавируса COVISHIELD производителя Serum Institute India поступят в Украину в ближайшее время.

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