В Украине в трех областях вспышки коронавируса: где и что закрывают

Заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за большого количества новых случаев коронавируса, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Об этом он сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях – это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19 – УП), – то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания“, – сказал он.

Однако заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк опроверг его слова. Об этом он написал в Facebook.

“Как руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области хочу опровергнуть распространенную некоторыми СМИ недостоверную информацию о якобы введении ограничений на территории области решением комиссии ТЭБ и ЧС Закарпатской ОГА”, – сказано в публикации.

Как сообщал “источник”, в Ивано-Франковске из-за вспышки заболеваемости коронавирусом для пациентов не хватает мест в больницах.