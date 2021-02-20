Удар по Медведчуку: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО

На заседании СНБО 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они включают пять запретов.
Об этом пишет “Украинская правда”, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении копию решения.
Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:
- Блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- Ограничение торговых операций;
- Остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;
- Аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулированиу или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.
Как пояснил источник издания в СНБО, пять россиян, против которых Украина ввела санкции – это менеджеры активов семьи Медведчука.
Как сообщал “источник”, в СНБО анонсировали новые санкции в отношении украинских нардепов после того, как Виктор Медведчук и Оксана Марченко были внесены в санкционный список за финансирование терроризма.
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