Удар по Медведчуку: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО

На заседании СНБО 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они включают пять запретов.

Об этом пишет “Украинская правда”, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении копию решения.

Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:

Блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

Ограничение торговых операций;

Остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

Аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулированиу или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Как пояснил источник издания в СНБО, пять россиян, против которых Украина ввела санкции – это менеджеры активов семьи Медведчука.

Как сообщал “источник”, в СНБО анонсировали новые санкции в отношении украинских нардепов после того, как Виктор Медведчук и Оксана Марченко были внесены в санкционный список за финансирование терроризма.

Читайте также материал “источника”: Второй удар по Медведчуку: почему Зеленский не собирается останавливаться