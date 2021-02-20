Будет отличаться от летнего: подробности об адаптивном карантине в Украине с 24 февраля

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину, который предполагает разделение страны на зоны в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. При этом нынешний карантин будет отличаться от летнего.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” рассказал заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Он рассказал о зонировании и его принципах.

“Зеленый” – это уровень, который мы стремимся достичь по количеству случаев, когда можно рассматривать вопрос отмены карантинных ограничений. Это маячок, к которому мы должны стремиться. Два ключевых уровня: “желтый” уровень – это те ограничения, которые сегодня есть, и “красный” – ограничения, которые будут применяться в случае пяти индикаторов“, – пояснил Ляшко.

“Оранжевый” уровень, по его словам, не несет дополнительных запретов, но служит предупреждением и сигналом, что регион приближается к “красному” уровню.

“Это необходимо, чтобы области могли сделать определенные выводы – органы местного самоуправления, люди и бизнес – о том, что нужно обращать внимание на соблюдение карантинных ограничений и не допускать жестких карантинных ограничений, которые будут влиять как на экономику, так и возможность спасти жизни граждан Украины“, – добавил Ляшко.

Как сообщал “источник”, адаптивный карантин будет отменен или пересмотрен в случае выполнения условий “зеленой зоны” в половине регионов Украины. При этом к условиям адаптивного карантина привязали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.