Байден указал на подлый план России и призвал Европу защищать Украину

Президент США Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США.

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет “Европейская правда”.

Глава Америки отметил, что России проще атаковать одну страну, чем иметь дело с объединенным трансатлантическим сообществом. При этом Кремль пытается нападать на западные демократии и использует коррупцию как оружие, чтобы подрывать их институции.

“Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США“, – сказал Байден.

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