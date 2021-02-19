Будет еще более обостренная ситуация: эксперты рассказали, как Медведчук отреагирует на санкции

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Эксперты поделились прогнозами, каким будет его ответ.

Об этом говорится в материале “источника”.

Как отметил руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко, первый удар был по Медведчуку был по медиа-империи, по голосу. А второй удар — по финансовому топливу, структурам, через которые могли поступать средства из России. Они могли идти на финансирование ОПЗЖ и других российских структур.

“Оспаривать они несомненно будут, в том числе в судах. В политических структурах будет еще более обостренная ситуация. Сохранится изоляция Медведчука: ОПЗЖ конечно поддержит его, но нынешняя ситуация в пользу Бойко-Левочкина. Они остаются наиболее влиятельной структурой — информационно, и финансово“, — пояснил он.

При этом понятно, что активы в России останутся вне юрисдикции Украины. Однако имущество и бизнес Медведчука в Украине и за границей оказался под серьезным ударом.

“Прогнозировать, кто победит в судебных спорах, которые обязательно начнутся, сейчас ни один юрист не сможет. Но то, в чем я уверен — процесс этот затянется надолго. Многое будет зависеть от того, как себя будут вести украинские суды – в случае чего, Медведчук может пойти и в международный арбитраж, но это значит, что история затянется на годы. Сами понимаете, это ему не на руку“, — отметил адвокат по международному праву Юрий Федорович.

Детальнее читайте в материале “источника”: Второй удар по Медведчуку: почему Зеленский не собирается останавливаться