У Медведчука и Марченко нашли завод в РФ: в СНБО раскрыли подробности введения санкций

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Стала известна причина.

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Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

По его словам, Медведчук с Марченко, а также Тарас Козак с Натальей Лавренюк вместе владеют нефтеперерабатывающим заводом в РФ – он находится за 14 км от границы с Украиной.

“Поставки топливно-смазочных материалов с этого завода происходит террористам, которые убивают наших ребят“, – отметил Данилов.

Он поблагодарил разведчиков, которые добыли информацию об их деятельности.

“У нас сегодня есть более чем достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует, сознательно помогает боевикам“, – заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что за решение ввести санкции единогласно проголосовали все члены СНБО.

Как сообщал “источник”, кроме решения о наложении санкций на заседании СНБО 19 февраля обговаривались и другие важные вопросы – ситуация в зоне ООС, вопросы энергетической безопасности.