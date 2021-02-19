Появились важные подробности убийства пешехода в центре Киева: фото

В Киеве в пятницу, 19 февраля, возле театра им. Франко на улице Городецкого, водитель Hyundai Sonata двумя ударами убил пешехода и уехал. Появились новые данные о трагедии.

Как сообщает полиция Киева, водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в городе Киеве.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении данного преступления, а также готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал “источник”, для задержания водителя в Киеве был введен план “Перехват”.