Зеленский подписал указ о создании и реорганизации ВГА в Луганской области: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №62/2021 “О создании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области” от 19 февраля 2021 года.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента Украины.

Так, согласно документу, глава государства во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» постановил:

“Образовать:

Горскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;

Лисичанскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;

Попаснянскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;

Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;

Счастьенскую городскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;

Станично-Луганскую поселковую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;

Нижнетепловскую сельскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;

Широковскую сельскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области.

Реорганизовать:

военно-гражданскую администрацию города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию села Крымское Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области путем присоединения к Лисичанской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Попаснянской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области путем присоединения к Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное Станично-Луганского района Луганской области путем присоединения к Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области;

военно-гражданскую администрацию сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области.