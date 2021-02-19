Зеленский подписал указ о создании и реорганизации ВГА в Луганской области: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №62/2021 “О создании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области” от 19 февраля 2021 года.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента Украины.
Так, согласно документу, глава государства во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» постановил:
- “Образовать:
Горскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;
Лисичанскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;
Попаснянскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;
Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области;
Счастьенскую городскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;
Станично-Луганскую поселковую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;
Нижнетепловскую сельскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области;
Широковскую сельскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области.
- Реорганизовать:
военно-гражданскую администрацию города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию села Крымское Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Горской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области путем присоединения к Лисичанской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района Луганской области путем присоединения к Попаснянской городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области путем присоединения к Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное Станично-Луганского района Луганской области путем присоединения к Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области;
военно-гражданскую администрацию сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области путем присоединения к Счастьенской городской военно-гражданской администрации Счастьенского района Луганской области.
- В связи с прекращением полномочий Попаснянской районной военно-гражданской администрации Луганской области в день открытия первой сессии Северодонецкого районного совета Луганской области признать утратившими силу абзац седьмой статьи 1, абзац четвертый статьи 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2015 года № 123 «Об образовании военно-гражданских администраций».
- Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины« О военно-гражданских администрациях » мероприятий, связанных с образованием и реорганизацией военно-гражданских администраций, указанных в статьях 1, 2 настоящего Указа, и проинформировать о результатах”