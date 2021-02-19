В России неизвестный ударил ножом сотрудника консульства Украины: видео

В пятницу, 19 февраля, около полудня, в городе Санкт-Петербург (Россия) мужчина ударил ножом сотрудника консульства Украины.

Как пишет телеканал “Санкт-Петербург”, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что рядом со зданием консульства находился наряд полиции, нападавшего задержали и доставили в отделение для разбирательства. Пострадавшему вызвали скорую помощь. О его состоянии не сообщается.

Как видно на кадрах с места инцидента, мужчина стоял на пороге и ждал, когда дверь в консульство откроется. Когда это произошло, он начал наносить удары в сторону того, кто открыл дверь. Затем он отошел от входа в здание, швырнув в сторону консульства пачку бумаг.





Как сообщал “источник”, недавно в Перми (Россия) разыгралась жуткая трагедия – мужчина отрезал голову беременной жене, а потом зарезал ее отца.