Мошенники атакуют: трое северодончан и один меловчанин стали жертвами аферистов

Несмотря на постоянную профилактическую и информационную компанию, которую проводят полицейские вместе с представителями власти, государственными учреждениями и средствами массовой информации, местные жители продолжают попадать в сети мошенников.

Об этом сообщают в ГУНП в Луганской области.

Вчера в полицию г. Северодонецк обратился 22-летний местный житель с сообщением о мошеннических действиях со стороны неизвестного мужчины. Парень разместил объявление о продаже мобильного телефона, на которое откликнулся человек с намерением приобрести гаджет. При заключении устного соглашения стороны договорились отправить телефон по почте наложенным платежом, но после отправки товара «покупатель» попросил отменить платеж под предлогом того, что он уезжает из страны и готов оплатить на карту до получения покупки. Однако, своей части сделки он так и не выполнил.

Также, по поводу мошеннических действий, обратился 48-летний северодончанин, которому по телефону женщина предложила стать сотрудником одной из виртуальных бирж. Для этого человек установил программу на свой мобильный телефон, которая предоставляет внешний доступ к мобильному телефону. В результате чего преступники получили доступ к системе интернет-банкинга и завладели денежными средствами в размере 15 тысяч гривен.

В этот же день, 69-летняя женщина сообщила, что ей позвонил якобы ее брат и попросил перевести ему на карточку деньги, потому что он попал в больницу и срочно нужны деньги. Женщина через терминал самообслуживания перечислила на указанный мошенником карту 3600 грн. только после этого поняла, что ее обманули.

По всем фактам начаты досудебные расследования по правовой квалификацией – ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Также в полицию Мелового обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что в мобильном приложении «Иnstagram» он нашел объявление о продаже ноутбука по весьма привлекательной цене. «Продавец» заверил, что данный магазин работает только после осуществления полной предоплаты, так как товар отправляется из-за рубежа.

Пострадавший согласился и перечислил 2300 гривен на указанный в сообщении счет. Однако до настоящего времени товар так и не получил.