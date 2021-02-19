На Луганщине за сутки от осложнений COVID-19 умерли семь граждан

Лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще семь больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – двенадцать, Рубежное – одно, Северодонецк – восемнадцать, Кременской район – три, Меловский – одно, Новопсковский – три, Попаснянский – два, Сватовский – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 674 человек.

Из них выздоровели – 13360 (160 за последние сутки); лечатся – 870 (172 – стационарно, 698 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 546 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 513.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летняя, 74-летняя, 78-летняя, 80-летняя, 83-летняя женщины из Северодонецка; 56-летняя женщина из Рубежного; 66-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 444 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 12%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 февраля (09:00) в Украине 1293672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 24 972 летальных, 1139977 человек выздоровели. Всего проведено 6651624 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6531 новый случай; летальных – 120; осуществлено 61215 тестирований; выздоровели 5857 человек.