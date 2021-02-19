Волна детских суицидов в Украине: на что в поведении ребенка стоит обратить внимание

Причиной волны детских суицидов, которая накрыла Украину, кроме “групп смерти”, могут быть популярные челленджи в сети и агрессивный контент, который пагубно влияет на неокрепшую психику ребенка. Есть признаки, по которым можно определить, стал ли ребенок болезненно зависим от опасного контента.

Об этом в комментарии “источнику” рассказали украинские эксперты.

“Изменилось поведение ребенка, он стал более замкнутым, изменил свои привычки, например, стал рисовать необычные рисунки или не хочет общаться с друзьями, с которыми общался раньше, вздрагивает каждый раз, когда приходят сообщения на смартфон. Это звоночки, которые говорят о том, что с ребенком что-то происходит”, – отмечает эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

Если эти признаки появились в поведении ребенка, то, прежде всего, родителям необходимо с ним доверительно пообщаться.

“Родители должны включиться, найти время и возможность показать своему ребенку как прекрасен мир вокруг, ведь конечная цель этих групп, по типу “Синего кита”, довести ребенка до самоубийства”, – резюмирует Лизвинская.

Однако если зависимость стала приобретать угрожающий характер и простого разговора по душам уже недостаточно, стоит обращаться за помощью к психологам.

Подробнее о волне жутких самоубийств, которая прокатилась среди украинских подростков читайте в материале “источника”: Украину захлестнула волна детских самоубийств: как уберечь своего ребенка от беды.