В Украину идет весенняя погода: детальный прогноз на выходные

В Украину идет потепление – после 20-27 градусов мороза, которые были зафиксированы минувшей ночью, в некоторых областях страны на выходных дневная температура воздуха повысится сразу до +1 +5 градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 20 февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается на уровне + 1 + 5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов.

“Ближайшая ночь еще поморозит, ночь на воскресенье уже будет с просто умеренным морозом, а днем в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с “плюсами”, – написала Диденко.

Осадки ожидаются в западных и юго-западных областях Украины – там будет пролетать небольшой снег, на остальной территории страны осадков не прогнозируется.

“В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки – вряд ли. В столицу идет потепление. Ближайшей ночью еще побудет мороз, до -13-15 градусов, но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится”, – прогнозирует Диденко.

Как сообщал “источник”, в последних числах февраля после существенных морозов в Украине ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17…+19 градусов.