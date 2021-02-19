Северодонецк хотят превратить в “зеленый” город. ВИДЕО

В Северодонецке в 2021 году планируют осуществить несколько больших проектов по озеленению города. Северодонецкая ВГА только на растения потратит 1 млн 600 тысяч гривен. Озеленением займется коммунальное предприятие “Зеленый город”.

Для воплощения проектов в жизнь закупят спецтехнику, в частности современную поливочную и щеподробильную машину, вышку для обрезки деревьев до 15 метров, триммеры, лестницы и многое другое, сообщает Час Пик.

Для предотвращения случаев вандализма, в городе установят камеры видеонаблюдения, чтобы труд работников КП “Зеленый город” по облагораживанию Северодонецка не был напрасным.

18 февраля директор КП “Зеленый город” Игорь Глущенко и главный специалист по ландшафтному дизайну Наталья Зубань презентовали программу по озеленению Северодонецка.

“Вся программа спроектирована по одному принципу. Планируется высадить различные виды можжевельника и туи, горные сосны. Будем делать акцент на тех растениях, которые смогут радовать северодончан весь год”, – сказала Наталья Зубань.

Высадку деревьев планируют начинать с площади Победы, продвигаясь к проспекту Космонавтов. Также в планах – высадка декоративной полосы из различных видов растений на Гвардейском проспекте, оформление клумбы возле стелы “Я люблю Северодонецк”, оформление зеленой зоны перед центральным рынком, высадка клумбы напротив рынка “Радость” и зеленое оформление территории около АЗС “Параллель”.

По словам специалиста по ландшафтному дизайну, акцент будет сделан и на въезд в Северодонецк со стороны Луганска.

“Это важно для тех, кто приезжает из Станицы-Луганской или самого Луганска. Хочется, чтобы такие люди видели красоту, которая будет создавать настроение”, – отметила Наталья Зубань.