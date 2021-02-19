На Луганщине полицейские разоблачили четырех воришек

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий полицейские территориальных подразделений ГУНП в Луганской области установили трех мужчин и женщину, которые совершили кражи. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Луганской области.



Полицейские городов Северодонецк и Сватово разоблачили 36-летнюю местную жительницу и 33-летнего ранее судимого мужчину, совершивших кражи продуктов питания из местных супермаркетов.

В тот же день, в ходе проведения розыскных мероприятий полицейские г. Лисичанск разоблачили 40-летнего безработного местного жителя, который в начале февраля проник в квартиру пенсионерки и совершил кражу бытовых электроприборов. У мужчины изъято похищенное имущество, проводятся дальнейшие следственные действия.

Также, полицейские г. Рубежное установили подозреваемого в совершении кражи банковской карточки мужчины, с которой злоумышленник снял около 700 гривен. Им оказался 34-летний товарищ пострадавшего.



На данный момент по всем фактам полицейские проводят следственные действия по уголовным производствах открытых по ст. 185 УК Украины «Кража».