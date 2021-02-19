Лаки Композит: популярные составы и их сфера применения

Сфера использования любого лакового состава зависит от его свойств и содержания в составе определенных компонентов. Лаки с низкими атмосферостойкими показателями не подходят, к примеру, для отделки деревянного бруса, а неустойчивыми к химическим соединениям не желательно покрывать напольное покрытие в детских комнатах, где постоянно необходима влажная уборка. Лаки могут быть паркетными, мебельными, яхтными, грунтовочными либо глубоко проникающие внутрь структуры пропитки. Торговая марка Kompozit предлагает ознакомиться с наиболее популярными лаками для дерева и минеральных поверхностей, которые приобрели широкую популярность среди профессиональных мастеров. Купить лак для дерева и других поверхностей по выгодной стоимости можно непосредственно в интернет-магазине официального дилера бренда, перейдя по ссылке: https://kraski-shop.com.ua/catalog/lak-dlya-dereva

Свойства и назначение популярных лаков Композит

1. В линейке производителя широкой популярностью пользуются водо-дисперсионные средства на акриловой основе, которые предназначаются для обработки деревянных изделий внутри помещения. Материал также может быть нанесён на кирпичную основу, декоративный камень и прочие минеральные либо заранее обработанные лакокрасочными покрытиями поверхности. Средством обрабатывают предметы мебели, двери и оконные блоки, возможно нанесение на стеновую обшивку из дерева или камень с целью профессионального оформления в сухом или влажном помещении.

Акриловый лак для дерева не боится повышенной эксплуатационной нагрузки, не меняет после нанесения цвет основания, подчеркивая натуральность природного рисунка.

Хороший способ от загрязнений, материал не желтеет, быстро высыхает и не имеет неприятного запаха.

Устойчивый к влаге лак Kompozit сочетает в себе натуральные и синтетические смолы, и образует прозрачную прочную пленку, устойчивую к температурным перепадам и окружающей агрессивной среде.

Эластичный состав имеет адекватную стоимость и долговечность, чем заслужил большое доверие среди потребителей.

2. В ассортименте бренда также представлен интерьерный лак для древесины на водо-дисперсионной основе с акрилатными добавками, предназначенный для внутренней отделки деревянных изделий и дерево производных материалов, а также кирпичной поверхности, декоративного камня и прочих минеральных оснований либо поверхностей, которые ранее были окрашены водными красками.

Интерьерным лаком можно обрабатывать потолки и стены в сухом помещении, после чего покрытия может свободно подвергаться влажной уборке с применением бытовых моющих средств.

Подобные составы не меняют оттенок и текстуру основания, и могут также наноситься на ранее окрашенную алкидной эмалью или лаком поверхность.

Материал устойчив к влаге и различного рода загрязнениям, не желтеет, быстро высыхает и не имеет существенного запаха.

3. Для более долгосрочной эффективной обработки деревянных поверхностей предлагается высококачественное однокомпонентное органорастворимое средство, обладающее повышенными прочностными характеристиками и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Быстросохнущие яхтные лаки Композит, изготовленные на полиуретановой основе, устойчивы к температурным перепадам, и преимущественно используются для защиты и придания эстетичности надводным и внутренним деревянным элементам, расположенным на катерах, яхтах и других морских и речных суднах.

Помимо этого, яхтный лак нашёл своё широкое применение для отделки паркетной доски и других деревянных напольных покрытий, зачастую используется для обработки дверей и окон, может наноситься на спортивный инвентарь и инструменты, а также поручни и прочие металлические изделия.

Возможно использование данного средства для реставрации лакированного основания, ранее покрытого алкидным или уретан-алкидным лаком.

Материал не боится морозов и климатических осадков, обладает отличной эластичностью и устойчивостью к механическим нагрузкам, не растрескивается и длительное время служит прочным покрытием.

Декоративные характеристики яхтного лака также имеют хорошие показатели, подчеркивают природный оттенок и привлекательность древесной породы.