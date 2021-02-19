Как оформляют разрешение на работу иностранца?

Иностранные граждане, которые рассчитывают приехать в Украину с целью трудоустройства, могут добиться этого, если украинским работодателем будет получено предварительно специальное разрешение. Выдается такое разрешение на работу иностранца центром занятости, а здесь можете почитать об этом детальнее.

Как иностранцев принимают на работу

Количество работодателей из Украины, привлекающих рабочую силу из-за границы, стабильно возрастает. В первую очередь это объясняется тем, что на украинском рынке труда сейчас заметная нехватка специалистов из различных сфер. Чтобы решить эту проблему путем привлечения квалифицированных кадров из других стран, требуется подать прошение в отделение службы занятости.

В прошлом процесс получения нужного разрешения был усложнен необходимостью привести веские доказательства в пользу того, почему невозможно найти нужных специалистов в Украине. Но после 2017 года от этой нормы избавились, зато ввели другие обязательные требования. К примеру, одно из них требует установки высокой заработной платы для иностранного гражданина. Таким способом украинских работодателей мотивируют искать подходящих им сотрудников в Украине. Если же украинскую сторону все устраивает, то оформляют разрешение, при помощи которого получают временный вид на жительство, а вот здесь можно почитать о нем детальнее.

Какие требования выдвигает служба занятости

Хотя процесс получения разрешения значительно облегчили, для получения разрешения потребуется представить в центр занятости пакет документации. В его составе которой должны быть бумаги, подтверждающие:

присутствие иностранца не провоцирует угрозу нацбезопасности, а работа такого специалиста ведется без допуска к государственным тайнам Украины;

отсутствие судимости в прошлом;

должный уровень квалификации;

отсутствие серьезных и разрушающих зависимостей от алкоголя, наркотиков и пр.;

наличие страхового полиса;

прохождение медицинской проверки.

Как только полученные бумаги будут изучены, они попадают на специальную комиссию при центре занятости, где и будет принято окончательное решение – удовлетворить прошение украинского работодателя или нет.

Длительность такой процедуры в среднем отнимает до 1,5 месяцев при условии, что не возникнет никаких осложнений. Украинским нанимателям с целью экономии денег и времени лучше сразу обращаться за поддержкой к опытным юристам, которые за разумную цену выполнят все необходимые действия.