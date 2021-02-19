Во время общения с патрульными пил алкоголь: в Северодонецке на горе-водителя составили протоколы. ФОТО

Патрульные составили два протокола на водителя, который совершил ДТП, после чего употреблял алкоголь.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.



Двигаясь по трассе Р-66, в городе Северодонецке, водитель ЗАЗ Daewoo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Во время общения с патрульными водитель употреблял алкоголь и объяснил, что удостоверение водителя никогда не получал и документов на автомобиль не имеет.



В результате аварии водитель не травмировался и не нанес ущерба другим участникам дорожного движения. В отношении него патрульные составили два протокола по ч. 4 ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП за управление автомобилем без соответствующих документов.



Напоминаем, что употребление водителем после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как автомобиль остановлен по требованию полицейского до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения, влечет за собой ответственность по ч. 4 ст. 130 КУоАП в виде штрафа в сумме 20 тыс. 400 грн и лишение права управления сроком на три года.