Самые ожидаемые кинопроекты 2021 года

Популярный портал онлайн-кинотеатр предлагает своим телезрителям самые различные ленты: от полнометражек до сериалов малоизвестных режиссеров. Большой популярностью у зрителей пользуются картины в стиле книг авторства Дарьи Донцовой. В этом разделе можно детективные комедии смотреть онлайн — https://kinogoby.la/detektivnye-komedii/. Однако следует упомянуть и наиболее ожидаемые новинки кинематографа, что приготовил 2021 год.

Спасите Колю!

Отечественная комедия предлагает весело провести время вечером всей семьей. Колоритный и талантливый Дмитрий Нагиев не оставит равнодушным никого и уже после просмотра нескольких серий фраза “Спасите Колю!” станет полна мольбы и сочувствия.

Рыцари справедливости

Неожиданно Дания порадовала качественным проектом, о котором очень положительно отозвались критики. Андерс Томас Йенсен собрал звездных актеров Дании и снял занимательный фильм, который, несмотря на комедийный жанр, несет в себе глубокую мораль.

Хищники

Авантюрная криминальная комедия онлайн на киного по ссылке https://kinogoby.la/kriminalnye-komedii/ покорит сердца тех, кому в свое время приглянулись старые ленты типа “Отпетые мошенники”. Чтобы не выдавать сюжет, просто скажем, что эта кинолента достойна просмотра.

Аферистка

Еще одна занимательная криминальная комедия с элементами триллера. Игра чужими чувствами и эмоциями, высокие ставки и жизнь полная опасности – куда заведет это всё героиню, которую сыграла Розамунд Пайк?

Конек-горбунок

Российская комедия с огромнейшим бюджетом в 600 млн. руб. Фильм смело называют премьерой года для всего народа. Ждем не дождемся узнать, так ли это.

Том и Джерри

Анимированная полнометражка о приключениях любимых героев была снята силами сразу четырех стран: США, Франция, Германия и Великобритания. Вряд ли это можно считать еще одной попыткой воскресить полюбившихся персонажей. Скорее всего – это просто продолжение смешных приключений кота и мышки.

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